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أخبار عاجلة
قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل
Lebanon 24
21-03-2024
|
18:30
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