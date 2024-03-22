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سرايا القدس تعلن استشهاد قائدها العام بالضفة الغربية وقائد كتيبة جنين محمد حواشين متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبته الأربعاء (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 00:20
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