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أستراليا وبريطانيا تعبران عن قلقهما البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على المدنيين إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح

Lebanon 24
22-03-2024 | 01:55
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