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طائرة حريية تطلق نيرانها في محيط منطقة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:00
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