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وزارة الدفاع في النيجر : مقتل 23 جندياً في كمين "إرهابي" خلال "عملية تمشيط" نفّذها الجيش في غرب البلاد

Lebanon 24
22-03-2024 | 03:56
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