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هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية أمر باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل بشأن تصريحات أردوغان ضد رئيس الوزراء نتنياهو

Lebanon 24
22-03-2024 | 06:00
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