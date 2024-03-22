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بلينكن يلتقي حكومة الحرب في إسرائيل لبحث الحرب في غزة وصفقة التهدئة وتبادل المحتجزين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-03-2024 | 07:13
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