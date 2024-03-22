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"لبنان 24": قصف إسرائيلي يستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام وبلدة العديسة

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:09
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