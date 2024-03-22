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وزير الشتات في حكومة نتنياهو: لندن هي "المدينة الأكثر معاداة للسامية في العالم" (الشرق)

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:18
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