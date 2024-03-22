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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط من موقع المطلة باتّجاه بلدة كفركلا
Lebanon 24
22-03-2024
|
08:41
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