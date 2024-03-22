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حماس: نبارك عملية رام الله النوعية التي جاءت ردا طبيعيا على استمرار جرائم ومجازر العدو في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:53
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