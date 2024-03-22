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روسيا تستخدم "الفيتو" وتُحبط تمرير مشروع قرار أميركي جديد بشأن غزة (الشرق)

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:21
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