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نتنياهو: إذا لم نحصل على دعم أميركا بعملية رفح فسنفعل ذلك بمفردنا (العربية)

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:49
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