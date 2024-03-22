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أكسيوس: بلينكن حذر من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة لليوم التالي للحرب ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:09
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