ميقاتي من طرابلس: الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي والنتائج حتى اللحظة ايجابية من دون الرهان على اي موقف ايجابي او ضمانة يقدمها العدوّ الاسرائيلي

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