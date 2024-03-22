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ميقاتي: الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحدّ الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من الجنوب

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:12
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