ميقاتي: الجميع يعلم الامكانات المحدودة للدولة التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الاساسية وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحدّ الادنى من الدعم المطلوب للنازحين من الجنوب

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