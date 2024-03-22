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الجيش الإسرائيلي: تصدت مقاتلاتنا لهدف جوي اجتاز الأراضي اللبنانية في منطقة الجليل الغربي (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:34
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