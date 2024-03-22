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نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: لا يوجد مخرج آمن للمدنيين من رفح (الشرق)

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:36
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