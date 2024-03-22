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مفوض أوروبي: يمكن التوصل لصفقة مع لبنان بشأن المهاجرين كما حدث مع مصر (النهار)

Lebanon 24
22-03-2024 | 12:01
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