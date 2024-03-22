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مقتل 12 وإصابة 35 جراء إطلاق نار في قاعة احتفالات بمجمع تجاري بموسكو (العربية)
Lebanon 24
22-03-2024
|
13:41
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