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البيانات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار في موسكو تم من مدفع رشاش ويجري الآن تحديد ملابسات الحادث (وكالة تاس)

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:42
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