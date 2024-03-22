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جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي في موسكو
Lebanon 24
22-03-2024
|
15:20
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