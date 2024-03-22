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حركة الجهاد الإسلامي: نرحب بإسقاط مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي الذي سعى إلى شرعنة العدوان ضد شعبنا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:19
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