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هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية عرضت على وزير الخارجية الأميركي خطة إجلاء المواطنين الفلسطينيين من رفح لكنه لم يقتنع (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:24
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