Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب الاسرائيلي وكبار مسؤولي الدفاع ضغطوا على نتنياهو لتوسيع صلاحيات وفد التفاوض في الدوحة

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "القناة 13 الإسرائيلية": بن غفير يُطالب بالإنضمام إلى مجلس الحرب إذا وافق نتنياهو على ضم غدعون ساعر
lebanon 24
23/03/2024 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة ١٢" : مجلس الحرب الاسرائيلي يجتمع غدا لبحث رد "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى
lebanon 24
23/03/2024 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن القناة 14 الإسرائيلية: لا يزال الوفد الإسرائيلي في الدوحة لمناقشة الفجوات في الاتفاق ومنها عودة النازحين إلى الشمال ووقف الحرب
lebanon 24
23/03/2024 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو غضب بسبب تقرير "CIA" الذي يُشير إلى احتمال فقدانه السلطة (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2024 01:48:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:36 | 2024-03-22
19:30 | 2024-03-22
19:20 | 2024-03-22
19:12 | 2024-03-22
18:59 | 2024-03-22
18:57 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24