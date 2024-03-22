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مندوب مصر في الأمم المتحدة: المجموعة العربية رفضت المشروع الأميركي بشأن غزة لعدم وضوحه (الميادين)

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:31
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