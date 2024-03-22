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هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال مسلحين اثنين في الأغوار بعدما اجتازا الحدود قادمين مع الأردن (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:00
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