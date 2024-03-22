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عضو مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني ناتالي بينيت: يجب وقف بيع أسلحتنا لإسرائيل التي تقتل الأبرياء في غزة

Lebanon 24
22-03-2024 | 18:26
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