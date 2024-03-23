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توغل مفاجئ لعدد كبير من الدبابات الإسرائيلية شمال خان يونس بقطاع غزة

Lebanon 24
23-03-2024 | 00:11
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