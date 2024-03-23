Advertisement

أخبار عاجلة

وكالات روسية: اندلاع حريق في روسيا بعد هجوم شنته مسيّرة على مصفاة للنفط

Lebanon 24
23-03-2024 | 00:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة للنفط في روسيا
lebanon 24
23/03/2024 12:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط هجوم مسيرة على ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا
lebanon 24
23/03/2024 12:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة أوكرانية تستهدف مصفاة نفط روسية.. حريق كبير وصعوبة في الاطفاء
lebanon 24
23/03/2024 12:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا أطلقت 60 طائرة مسيّرة و90 صاروخا في هجوم الليلة الماضية (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/03/2024 12:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:07 | 2024-03-23
06:05 | 2024-03-23
05:59 | 2024-03-23
05:50 | 2024-03-23
05:29 | 2024-03-23
05:28 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24