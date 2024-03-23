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بعثة فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة يوم الاثنين

Lebanon 24
23-03-2024 | 00:37
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