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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:01
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