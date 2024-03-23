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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنات إسرائيلية بما فيها مرغليوت
Lebanon 24
23-03-2024
|
05:59
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