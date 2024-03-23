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"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائلي يستهدف يستهدف اطراف مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام- خراج بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا

Lebanon 24
23-03-2024 | 07:56
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