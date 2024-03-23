Advertisement

أخبار عاجلة

كتائب القسام: استهدفنا مجموعة من جنود العدو تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء في غزة

Lebanon 24
23-03-2024 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"كتائب القسام": استهدفنا عددا من آليات العدو المتوغلة في مستشفى الشفاء وأوقعنا جنودا قتلى وجرحى
lebanon 24
23/03/2024 18:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب المجاهدين: استهدفنا آلية اسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2024 18:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": ‏استهدفنا ‏مساء اليوم مجموعة من جنود العدوّ الإسرائيلي داخل موقع بياض بليدا بالقذائف المدفعية وأوقعنا فيهم ‏إصابات
lebanon 24
23/03/2024 18:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل وأوقعناهم بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة
lebanon 24
23/03/2024 18:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:44 | 2024-03-23
12:30 | 2024-03-23
12:28 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24