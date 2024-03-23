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المفوض العام للأونروا: إسرائيل تمنع وصول قافلة غذائية إلى شمال غزة للمرة الثانية خلال أسبوع (الجزيرة)

Lebanon 24
23-03-2024 | 08:20
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