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غوتيريش: نحن ضد أي نوع من أنواع التهجير القسري ولا يوجد مكان أمن في غزة الآن (الشرق)

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:46
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