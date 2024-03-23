Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا

Lebanon 24
23-03-2024 | 12:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء داخل قاعة حفلات موسيقية في موسكو (الاناضول)
lebanon 24
23/03/2024 18:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: ندين الاعتداءات الأميركية على دول ذات سيادة
lebanon 24
23/03/2024 18:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: ندين الضربات الأميركية على سوريا والعراق التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2024 18:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: إسرائيل لها الحقّ في تقديم "الإرهابيين" للعدالة
lebanon 24
23/03/2024 18:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:51 | 2024-03-23
12:44 | 2024-03-23
12:30 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
12:21 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24