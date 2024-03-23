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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت سيبحث في واشنطن سير المعارك واستعادة المحتجزين وإجراءات إدخال المساعدات لغزة وستشمل أيضا الحفاظ على الزخم الذي يكسب إسرائيل ميزة عسكرية في المنطقة
Lebanon 24
23-03-2024
|
13:25
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