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التلفزيون العربي نقلا عن موقع واللا الإسرائيلي: إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين وتنتظر رد حركة حماس

Lebanon 24
23-03-2024 | 13:42
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