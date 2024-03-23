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مصادر للجزيرة: إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم

Lebanon 24
23-03-2024 | 14:04
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