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قوات العدو الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز في بلدة حزما شمالي القدس المحتلة

Lebanon 24
23-03-2024 | 14:15
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