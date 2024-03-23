Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: الساعة 16:00 من تاريخه حصل حادث صدم على طريق عام حدث بعلبك نتج منه قتيل

Lebanon 24
23-03-2024 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيل نتيجة حادث اصطدام سيارة بعمود كهربائي على طريق عام شوكين - النبطية (التحكم المروري)
lebanon 24
24/03/2024 04:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام الناقورة - صور قرب محطة صفي الدين
lebanon 24
24/03/2024 04:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام حلبا القبيات محلة عمار البيكات
lebanon 24
24/03/2024 04:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و20 جريحاً في 13 حادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
lebanon 24
24/03/2024 04:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:44 | 2024-03-23
17:42 | 2024-03-23
17:21 | 2024-03-23
16:57 | 2024-03-23
16:39 | 2024-03-23
16:19 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24