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القناة 12 الإسرائيلية: كبار مسؤولي الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعودون الليلة إلى إسرائيل
Lebanon 24
23-03-2024
|
15:48
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