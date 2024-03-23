Advertisement

أخبار عاجلة

دخول شاحنات مساعدات من مفترق الكويت باتجاه شمالي قطاع غزة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
23-03-2024 | 16:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دخول شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة
lebanon 24
24/03/2024 04:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين عند مفترق الكويت في مدينة غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
24/03/2024 04:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: دخول 6 شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة اليوم في إطار اختبار طرق جديدة لتوصيل المساعدات دون سيطرة حماس عليها
lebanon 24
24/03/2024 04:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فلسطينيون يحصلون على مساعدات قرب دوار الكويت في مدينة غزة شمالي القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
24/03/2024 04:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:44 | 2024-03-23
17:42 | 2024-03-23
17:21 | 2024-03-23
16:57 | 2024-03-23
16:19 | 2024-03-23
16:01 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24