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ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة العطار بمنطقة الحكر بدير البلح وسط غزة إلى 8 شهداء (الجزيرة)

Lebanon 24
23-03-2024 | 16:57
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