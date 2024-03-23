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قصف إسرائيلي يستهدف مبنى برج بنك فلسطين المكّون من 11 طابقا في حي الرمال بمدينة غزة ويدمّره (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
23-03-2024 | 17:21
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