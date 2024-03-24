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رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست: يجب أن ننهي الحرب باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة

Lebanon 24
24-03-2024 | 02:25
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