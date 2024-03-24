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الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن الرهائن

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:22
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