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أ ف ب: مديرا المخابرات الأميركية والموساد الإسرائيلي يغادران الدوحة بعد جولة مفاوضات بشأن غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-03-2024
|
06:54
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